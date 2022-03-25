Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakintepe Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin tarlasındaki malzeme deposundan yaklaşık 30 bin lira değerindeki sulama borularının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişiyi saklandıkları evlerde yakaladı. Şüpheliler tarafından geri dönüşüm işletmesine satıldığının tespit edilen borular bulunarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.