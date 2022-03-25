Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 02:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte bıçakla öldürülen kişinin katil zanlısı Afyonkarahisar'da yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Altındağ ilçesinde yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin katil zanlısı yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ulucanlar Caddesi'nde Şükrü Kelekli'nin cesedinin yol kenarında bulunması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, katil zanlısının Kelekli'nin dayısının oğlu Özgür Taylan Doğan olduğunu tespit etti.
Doğan, bunun üzerine başlatılan çalışma sonucunda Afyonkarahisar'da yakalandı.
Ankara'ya getirilen zanlının Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındığı belirtildi.
Etiketler: Afyonkarahisar
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