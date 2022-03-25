Tatbikat senaryosuna göre, kentte 09.45'te meydana gelen deprem sonrası kurtarma çalışması başlatıldı.

İl AFAD Merkezi koordinesinde Manisa AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, UMKE, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarından AKUT, ANDA, MAT’dan oluşan toplamda 100 kişilik ekiple enkaz altındaki vatandaşlar kurtarıldı.

Senaryo gereği 12 kişinin hayatını kaybettiği tatbikatta, 29 ağır 119 hafif yaralı depremzede göçükten kurtarıldı, 364 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Depremden sonra 112 Acil Çağrı Merkezi de bin 200 çağrıyı yanıtlayarak, ilgili birimlere aktardı.

Depremzedelerin geçici barınmalarının sağlandığı tatbikatta, Turgutlu'da 583, Saruhanlı'da 197 afetzede olmak üzere toplam 780 kişi kamu sosyal tesislerine yerleştirildi.

Yunusemre ilçesinde kurulan çadır kentte de 760, Şehzadeler'de ilçesinde kurulan çadır kentte ise 641 kişi olmak üzere toplam bin 401 vatandaşın geçici barınma ihtiyacı karşılandı.

