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Güncel
AA 17.05.2023 15:53

Eskişehir'de aydınlatma direğine yıldırım isabet etti

Eskişehir'de bir mahallede, aydınlatma direğine yıldırım isabet etmesi sonucu park halindeki bir araç ile çok sayıda evin elektrik tesisatında hasar oluştu.

Eskişehir'de aydınlatma direğine yıldırım isabet etti

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Yılmazoğulları Sokağı'nda yıldırım isabet eden direğin yakınındaki Ender O.'ya ait hafif ticari aracın lastikleri patladı, elektronik aksamı zarar gördü.

Bölgede bulunan çok sayıda evde telefon hatlarının yanı sıra elektrik tesisatı ve bazı elektrik cihazlar kullanılmaz hale geldi.

Eskişehir'de aydınlatma direğine yıldırım isabet etti

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zararın meydana geldiği sokaklarda tespit çalışması yaptı.

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, Yılmazoğulları ve çevre sokaklardaki evlerin yıldırımdan etkilendiğini söyledi.

Ciddi hasarlar oluştuğunu belirten Açıkgöz, "Şükredeceğimiz bir konu var; insanlarımıza bir şey olmadı. Yaklaşık 100 evimizde elektrik tesisatı ve cihazlar hasar gördü. Evlerdeki beyaz eşyalar, kombiler, internet kabloları, elektrik tesisatları zarar gördü" dedi.

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