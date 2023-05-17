Otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

İlçe merkezinden Alanyurt'a seyir halinde olan Muhammed Enes Işık yönetimindeki otomobil, kontrolsüz kavşaktan ana yola çıkış yapan Süleyman Babacan’ın kullandığı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken her iki sürücü de yaralandı. Aracında sıkışan Süleyman Babacan, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.