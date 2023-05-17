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Güncel
DHA 17.05.2023 15:38

Otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ana yolda seyir halinde olan otomobil, kontrolsüz kavşaktan yola çıkış yapan otomobile çarptı. Her iki sürücünün de yaralandığı kazada, otomobilde sıkışan sürücülerden Süleyman Babacan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı
[Fotograf: DHA]

İlçe merkezinden Alanyurt'a seyir halinde olan Muhammed Enes Işık yönetimindeki otomobil, kontrolsüz kavşaktan ana yola çıkış yapan Süleyman Babacan’ın kullandığı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken her iki sürücü de yaralandı. Aracında sıkışan Süleyman Babacan, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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