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Güncel
İHA 17.05.2023 15:42

Cumhur İttifakı basın mensuplarıyla buluştu

Cumhur İttifakının Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Mehmet Taytak, 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerin ardından ilk defa basın mensupları ile bir araya geldi

Cumhur İttifakı basın mensuplarıyla buluştu

Afyonkarahisar’da termal bir otelde düzenlenen basın toplantısına Cumhur İttifakının Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Mehmet Taytak, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhur İttifakının İl Başkanları AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, MHP Ahmet Kahveci, Demokrat Parti İl Başkanı Veysel Avşar, Yeniden Refah İl Başkanı Fehmi Güray Çakır ve çok sayıda basın mensupları katıldı.

"Türkiye'nin yüzyılı yürüyüşün başlayacağız"

Düzenlenen basın toplantısının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, “Cumhur İttifakımızı Gazi Meclisimizdeki çoğunluğu devam etmesi sağlanmıştır. Cumhurbaşkanı seçiminde liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük bir farkla açık ara önde tamamlamıştır. İradesini çok değerli bulduğumuz aziz milletimiz 2. Turun yapılacağı 28 Mayıs’ta bu başarıyı taçlandırmak istemiştir. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yine büyük bir farkla Cumhur İttifakının adayı olarak milletimizden yetki alacak ve ittifak ortaklarımızla birlikte kol kola ve omuz omuza Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne başlayacaktır” dedi.

"Milletine zulmeden bu zihniyetin gerçek yüzü ortaya çıkmıştır"

Bir tarafta seçmene ve depremzedelere kendilerine oy vermedikleri için hakaret eden ve daha sandıklar açılmadan açıklama yaparak demokrasi şölenini baltalamak isteyen millet ittifakı olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Uluçay, “Diğer tarafta gün geçtikçe kenetlenen ve milletin kararını her şeyin üstünde Cumhur İttifakı var. Seçimi kazanamadığı için seçmenine hakaret eden ve tehditler yağdıran millet ittifakı Allah Korusun iktidara gelirse milletine neler yapar tahmin bile edemiyoruz. Yıllarca milletine zulmeden bu zihniyetin gerçek yüzleri bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır” dedi.

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