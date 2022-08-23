Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, uygulamanın 15 Ağustos itibarıyla pilot iller Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te başlatıldığını söyledi.

Bilge, birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında bulunan aile diş hekimliği uygulamasının, sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmetinin sunumu olduğunu vurguladı.

Eskişehir'de toplam 23 diş hekiminin proje kapsamında görevlendirildiğini anlatan Prof. Dr. Bilge, şunları söyledi:

"Uygulama kapsamında ilimizdeki 2-12 yaş aralığındaki her çocuğa bir aile diş hekimi tanımlanmıştır. Vatandaşlarımız çocuklarının aile diş hekimlerini e-nabız ve MHRS profilleri üzerinden öğrenebilirler. Aileler çocukları için planlanan ilk muayeneleri konusunda hekimleri tarafından kısa mesaj veya telefon görüşmesi ile bilgilendirilerek ilgili sağlık kurumuna davet edileceklerdir. İlk muayene sonrasında ise takip sıklıkları ve gerekiyorsa uygulanacak tedaviler hakkında ailelerin bilgisi dahilinde izlenecek süreç planlanacaktır. Önümüzdeki günlerde MHRS üzerinden randevu oluşturarak aile diş hekimi ziyaret edilebilir, bu ziyaret sonrası çocuklarının e-nabız profili üzerinden çürük risk analizi sonucu, takip periyodu ve yapılan koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamaları ile ilgili bilgilere ulaşılabilir."