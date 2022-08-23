Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da soluk borusuna cisim kaçan çocuk öldü
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, soluk borusuna cisim kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Suruç ilçesinde A.B, Ziyaret Mahallesi'nde tarlada bulduğu yabancı cismi ağzına aldı.
Çocuğun nefessiz kaldığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Soluk borusuna cisim kaçtığı tespit edilen A.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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