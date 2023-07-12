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Güncel
AA 12.07.2023 15:27

Eskişehir'de 60 dönüm tarım alanının zarar gördüğü yangına atmacanın neden olduğu belirlendi

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde 60 dönüm arpa ve buğday ekili alanın zarar gördüğü yangının, atmacanın elektrik akımına kapılıp yanarak tarlaya düşmesi sonucu çıktığı anlaşıldı.

Eskişehir'de 60 dönüm tarım alanının zarar gördüğü yangına atmacanın neden olduğu belirlendi

Tepebaşı İlçe Tarım Müdürü Zeki Sert,  Çukurhisar Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen yangının bir atmacanın elektrik tellerine takılması sonucu yanarak ekili alana düşmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

Yangında yaklaşık 60 dönüm hububat ekili alanın zarar gördüğünü ifade eden Sert, şunları söyledi:

"Tam da hasat döneminde meydana gelen bu zarar hepimizi üzdü. Tespit çalışmalarımızı yaptık. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından tespit çalışmalarımız tamamlandı. Vatandaşlarımızın, en az zararla bu işin altından kalkabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Yangın çok fazla yayılmadan önlendiği için sevinçliyiz. Yangın başladıktan sonra hasat sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımız ilk müdahalede bulunmuşlar. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşlarımızdan tarafından yangın söndürülmüş. Vatandaşlarımızın zararlarının bundan sonra takipçisi olacağız."

Yenimahalle Muhtarı Fatih Ay ise çiftçilere ait yaklaşık 60 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğünü belirterek, çiftçilerin tarım aletleriyle erken müdahale etmesiyle, yangının daha fazla büyümesinin önlendiğini kaydetti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıkmış, alevler rüzgarın etkisiyle hızla 8 farklı tarlaya yayılmış, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmüştü.

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