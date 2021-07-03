Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle Eskişehir Garı'nda oluşturulan merkezde, randevu almadan Kovid-19 aşısı olunabiliyor.

Ankara'dan Eskişehir'e Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yolculuğunun ardından aşı olan Erdal Ertuğrul, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu hizmetin önemine dikkati çekti.

Yolculuk arasında aşı olduğunu anlatan Ertuğrul, "Bir numaralı hizmet, süper. Kalp ameliyatlıyım. Bazı çekincelerim vardı ama aşı oldum. İnşallah virüsü bu şekilde yeneceğiz. Herkes aşı olsun." dedi.

Tuğrul Turgut da hizmeti sunan Sağlık Bakanlığı ile TCDD'ye teşekkür etti.

YHT'de görevli personel Yasemin Kılınçoğlu ise ilk doz aşısını garda kurulan merkezde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aşısını yaptıran YHT personeli Selma Bağcı, garda aşı biriminin kurulmasının önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

TCDD personeli İsmail Turan ise garda kalabalıktan uzak şekilde aşılandığını belirterek, herkesin salgınla mücadele için Kovid-19 aşısı olmasını istedi.