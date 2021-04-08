Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının 6 ila 12 derece düşeceği, yağışların yarın Bursa'nın kıyı kesimleri dışında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi günü Bursa merkez ve doğu ilçeleri ile Bilecik geneli, Eskişehir ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor.

Pazar günü ise Bursa ve Kütahya'nın batı kesimleri dışında karla karışık yağmur ve karın aralıklarla etkisini devam ettirmesi öngörülüyor.

Cuma ve cumartesi günleri kuzey yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, hızlı sıcaklık düşüşüne bağlı kar yağışları, buzlanma ve don olayı gibi risklere karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.