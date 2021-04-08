Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da suçüstü yakalanan kaçak avcıya 47 bin 909 lira ceza
[Fotoğraf: AA/ ARŞİV]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaçak avlanırken suçüstü yakalanan kişiye 47 bin 909 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında kaçak avcılığa karşı denetim gerçekleştirdi. Denetimde, şahin ve 2 kerkenez avlayan kişi tüfeğiyle suçüstü yakalandı.
Ekipler, avlanma yasağını ihlal eden kişiye 47 bin 909 lira ceza uyguladı.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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