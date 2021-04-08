Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da polis denetiminde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay’da, polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesinde denetimde bulundu.
Denetimde, 2 bin 788 kişinin GBT'si sorgulanırken, 799 araç kontrol edildi. Ekipler, bir araçta ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 30 mermi ele geçirdi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Haberler
- 17:52
- 17:41
- 17:46
- 17:44
- 17:32
Sıradaki Haber
Adana'da mart ayında 1723 araç trafikten men edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz