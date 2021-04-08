Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesinde denetimde bulundu.

Denetimde, 2 bin 788 kişinin GBT'si sorgulanırken, 799 araç kontrol edildi. Ekipler, bir araçta ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 30 mermi ele geçirdi.