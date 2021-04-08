Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mart ayında yapılan denetimlerde ​​​​​​​329 bin 307 aracı kontrol etti.

Kontrollerde, eksikleri olduğu tespit edilen 1723 araç trafikten men edildi, 715 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ayrıca geçen ay 976 trafik kazasında, 6 kişi hayatını kaybetti, 542 kişi yaralandı.