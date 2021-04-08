Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da mart ayında 1723 araç trafikten men edildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da geçen ay yapılan denetimlerde 1723 araç trafikten men edildi, 715 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mart ayında yapılan denetimlerde 329 bin 307 aracı kontrol etti.
Kontrollerde, eksikleri olduğu tespit edilen 1723 araç trafikten men edildi, 715 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Ayrıca geçen ay 976 trafik kazasında, 6 kişi hayatını kaybetti, 542 kişi yaralandı.
Etiketler: Trafik
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