Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 06:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Çorum’da bir kişi eski kayınbiraderinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.
Ayrıldığı eşinin Kale Mahallesi Eti 9. Sokak’ta evine giden D.T, eski kayınbiraderi M.L.’nin silahlı saldırısına uğradı.
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan D.T, sağlık ekiplerince Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, otomobil ile olay yerinden kaçan M.L’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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