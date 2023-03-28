Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 06:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Samsun’un Bafra ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Tabakhane Mahallesi Ali Hafız Sokak'ta yürüyen O.Z, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan O.Z, arkadaşları tarafından ilçede bulunan özel bir hastaneye götürüldü. O.Z, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.
O.Z.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Samsun
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