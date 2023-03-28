Tabakhane Mahallesi Ali Hafız Sokak'ta yürüyen O.Z, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan O.Z, arkadaşları tarafından ilçede bulunan özel bir hastaneye götürüldü. O.Z, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

O.Z.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.