Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 06:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır'da tırın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kavşakta tır bisiklete çarptı. Yaşanan kazada bisikleti kullanan çocuk yaralandı, hastanede tedavi altına alındı.
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi üzerindeki kavşakta bisiklet tırla çarpıştı.
Çarpışma sonucu bisikletteki çocuk savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Diyarbakır
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