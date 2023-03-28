Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 06:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya’da otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1 yaralı
Malatya’nın Kale ilçesinde iş makinesi ile otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.45 sıralarında Elazığ-Malatya Karayolu Kale ilçesi mevkiinde meydana geldi.
Elazığ istikametinden gelen E.A. idaresindeki otomobil, aynı yöne ilerleyen F.A. yönetimindeki iş makinesi ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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