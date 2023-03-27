Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, deprem bölgesi genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Elazığ ve Diyarbakır’ın kuzeyinin yağmurlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş’ın batısı ile Osmaniye’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat hamlesi 60 km/saat), Hatay’ın batısı, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü bölge genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra soğumayla birlikte Malatya ile Kahramanmaraş’ın kuzeyinde yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40 -60 hamlesi 70 km/saat), Hatay ve Osmaniye çevreleri ile deprem bölgesinin yüksek ilçelerinde kuvvetli fırtına (60-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.