Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, burada yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığının deprem bölgesinde gezici ve geçici kütüphaneler açtığını anımsatarak, kentte misafir edilen depremzedelere yönelik de çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Konuşmanın ardından kısa film gösterimi yapıldı, eğitimci Ahmet Demir söyleşi gerçekleştirdi.

Vali Fuat Gürel, tören sonunda en çok kitap okuyanlara ödüllerini takdim etti.

Programa, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri, öğretmenler, aileler ve öğrenciler katıldı.