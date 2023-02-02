Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde eskiden karakol olarak kullanılan metruk binanın ikinci katından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.