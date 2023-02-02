Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski karakol binasında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Kadıköy'de, eskiden karakol olarak kullanılan metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde eskiden karakol olarak kullanılan metruk binanın ikinci katından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Etiketler: İstanbul
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