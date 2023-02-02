Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 20:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Önemli geçiş güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışının zaman zaman etkisini artırması sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği bölgede Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açık tutmak için çalışma yapıyor.
Trafik ekipleri ise kontrol noktalarında sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.
Etiketler: Bolu
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