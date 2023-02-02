Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da 380 litre kaçak içki ele geçirildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde 380 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde kaçak alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese baskın yaptı.
Evdeki aramalarda 380 litre kaçak içki, hassas terazi, test kiti, 2 ruhsatsız av tüfeği, üzüm sıkma makinası ile üzüm çöpü ayırma makinası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 kişi işlemleri için karakola götürüldü.
Etiketler: Aydın
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