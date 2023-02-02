İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kepez ilçesinde şüphe üzerinde durdurulan 2 kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 864 şişe sahte içki, 570 bin makaron, 489 TAPDK bandrolü, 3 bin 63 kozmetik ürün ve 3 telefon ele geçirildi.

Yapılan çalışma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.