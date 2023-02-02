Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 2 araçta sahte içki ve tütün yakalandı
Antalya'da şüphe üzerine durdurulan 2 kamyonete yapılan aramada sahte içki ve tütün ürünü ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Kepez ilçesinde şüphe üzerinde durdurulan 2 kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 864 şişe sahte içki, 570 bin makaron, 489 TAPDK bandrolü, 3 bin 63 kozmetik ürün ve 3 telefon ele geçirildi.
Yapılan çalışma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya
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