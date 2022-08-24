Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde Hasan K, gece evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife K'ye (13) pompalı tüfekle ateş etti.

Daha sonra silahıyla karakola giden Hasan K, eşini ve çocuklarını öldürdüğünü söyledi.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hasan K'nin eşi ve 3 kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine gönderildi.

Gözaltına alınan zanlı Hasan K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.