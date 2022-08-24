Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Peki okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.
Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
[2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı]
[2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı]
Son Haberler
- 10:22
- 10:12
- 10:18
- 10:20
- 09:55
Sıradaki Haber
TOKİ başvuruları şartları neler? TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz