Kocaeli Darıca'da yaşayan, her ikisi de özel güvenlik görevlisi olan Muhlise ve Yusuf Demirel arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, Yusuf Demirel eline geçirdiği bıçakla eşi Muhlise Demirel'e saldırdı.

Yusuf Demirel 3-4 kez bıçakladığı eşini daha sonra tabanca ile vurdu, daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşledi.

Muhlise Demirel'in tedavisi sürüyor

Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Muhlise Demirel'i Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Demirel ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Komşuları, 22 yıldır evli çiftin 2 çocuklarının bulunduğunu, sesleri duyunca polise haber verdiklerini, çift arasında bir sorun olup olmadığını bilmediklerini söyledi.

Polis ekipleri evde incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.