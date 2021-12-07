Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
18 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü belirlendi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ’da 18 yıl önce kaybolduğu iddia edilen bir kişinin yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıktı.
Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rızaiye Mahallesi'nde yaşayan ve 2003 yılında hakkında kayıp başvurusu yapılan 38 yaşındaki Ruhi Canpolat'ın bulunamaması üzerine, öldürülmüş olabileceği şüphesiyle dosya yeniden açtı.
10 ay boyunca titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde olayla ilgili 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 9 zanlıyı yakaladı.
Emniyetteki ifadelerinde 18 yıl önce kayıp başvurusu yapılan Ruhi Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf eden zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cesedin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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