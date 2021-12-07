Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Ukrayna’da minibüsle kamyon çarpıştı: 13 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Kuzey Ukrayna'da bir minibüsün bir kamyonla çarpışması sonucu 13 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Ukraynalı yetkililer, minibüsün Çernigiv kentinden Çernigiv bölgesindeki Borzna köyüne giderken kamyona çarptığını söyledi.
Kaza sonucu 13 kişinin öldüğü 7 yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Kazaya neyin sebep olduğu ise bilinmiyor.
Kötü yol koşulları ve trafik kurallarına uyulmaması ülkede her yıl çok sayıda kişinin ölümüne neden oluyor.
Etiketler: Ukrayna Trafik Kazası
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