Ukraynalı yetkililer, minibüsün Çernigiv kentinden Çernigiv bölgesindeki Borzna köyüne giderken kamyona çarptığını söyledi.

Kaza sonucu 13 kişinin öldüğü 7 yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kazaya neyin sebep olduğu ise bilinmiyor.

Kötü yol koşulları ve trafik kurallarına uyulmaması ülkede her yıl çok sayıda kişinin ölümüne neden oluyor.