Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Omicron varyantı Uganda'ya sıçradı
[Grafik: TRT Haber]
Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da 7 kişide, koronavirüsün Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.
Uganda Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen 7 kişinin yurt dışından geldiği belirtildi.
Açıklamada, Nijerya'dan gelen 5 yolcu ile Güney Afrika Cumhuriyeti'den gelen 2 yolcuda omicron varyantı tespit edildiği kaydedildi.
Omicron varyantı tespit edilen kişilerin karantinaya alınarak gözetim altında tutulduğu aktarıldı.
Uganda'da şimdiye kadar 127 bin 708 kişide COVID-19 tespit edilirken, 3 bin 258 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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