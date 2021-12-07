İddialara göre F.A. isimli kadına henüz bilinmeyen bir nedenle AVM içerisinde elektrik çarptı.

Panik yaşayan ve elinden yaralanan kadın için olay yerine ekipler sevk edildi.

Alışveriş merkezi içerisinde yaşanan olay nedeniyle kısa süreli şok yaşayan kadın, ekipler eşliğinde ambulansa getirildi.

İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.