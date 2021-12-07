Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 13:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
AVM'de elektrik çarptı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak'ta bulanan bir AVM'ye giden kadına elektrik çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
İddialara göre F.A. isimli kadına henüz bilinmeyen bir nedenle AVM içerisinde elektrik çarptı.
Panik yaşayan ve elinden yaralanan kadın için olay yerine ekipler sevk edildi.
Alışveriş merkezi içerisinde yaşanan olay nedeniyle kısa süreli şok yaşayan kadın, ekipler eşliğinde ambulansa getirildi.
İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Alışveriş Merkezi Elektrik Zonguldak
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