Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü ağır 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Hafik ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Üsame Beyaz yönetimindeki otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Yarhisar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Aynur, Abdurrehim ve Fikriye Beyaz yaralandı.
Ambulanslarla Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aynur, Abdurrehim ve Fikriye Beyaz'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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