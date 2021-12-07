Başiskele ilçesi Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde baba Ş.S. ve oğlu O.S. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla açılan ateşle baba ile oğlu yaralandı.

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, caddede bekleyen T.Y'nin içerisinde bulunduğu hafif ticari araca da isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Aracına kurşun isabet eden T.Y, araçta beklediği sırada bağrışmaları duyduğunu söyledi.

Bu sırada bir kişinin silahla ateş etmeye başladığını anlatan T.Y, "Aracıma kurşun isabet edince hemen ilerledim, ne olduğunu anlayamadım" dedi.