Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021 ALES sonuçları açıklandı... 2021 ALES/3 sonuç sorgulama...
2021 ALES/3 sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin sonuç sayfasından ulaşılabiliyor. ALES/3 sonuçları nasıl sorgulanır? 2021 ALES/3 sonuç sorgulama...
21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021-ALES/3 sonuçları açıklandı.
ALES/3 sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Aralık 2021 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
2021 ALES sonuç sorgulama için tıklayınız.
Değerli ALES adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 7, 2021
21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/3 sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021ALES
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