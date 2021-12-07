21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021-ALES/3 sonuçları açıklandı.

ALES/3 sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Aralık 2021 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

2021 ALES sonuç sorgulama için tıklayınız.