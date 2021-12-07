Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Yardımcısı ve Mevlana’nın 22. Kuşaktan torunu olan Esin Çelebi Bayru, sevgi, güzel ahlak ve Mevlevilik düşüncesini anlattı.

Mevlevilikte kadına bakış açısının İslamiyet'in kadına bakışıyla aynı olduğunu söyledi.

İslamiyet'te kadına önem verildiğini vurgulayan Bayru, "Tarihe baktığımızda kadına yapılan eziyet ve haksızlıklar gerçekten çok üzücü ama Peygamber Efendimiz buna mani oldu. Kadınların ne kadar önem taşıdığını, bir ananın ne kadar önemli olduğunu hep vurguladı" dedi.

Semanın, manevi bir ritüel, bir zikir şekli olduğunu hatırlatan Bayru, kadınların da sema yaptığını ancak meydana çıkmadığını ifade etti.

Bayru, Mevlevihanelerde Mevlevilikle ilgili bilgi almak isteyen kadınların harem kısmında eğitildiğini anlattı:

"Hatta Mevlevihanelere baktığımız zaman 'kadınlar mahfili' diye bir yer var. O mahfilde, kadınlar Mevlevihane’deki ayin-i şerifin müziği eşliğinde, kendi aralarında sema ederler."

"İnsanlığın birliğe, beraberliğe, sevgiye ihtiyacı var"

Bayru, Mevlana'nın insanları sevgiye, barışa, birliğe, beraberliğe çağırdığını vurgulayarak, sözlerini sürdürdü:

"Hazreti Mevlana, özünü Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden alarak insanlara bir yaşam şekli, bir hayat görüşü anlatmış, öğretmeye gayret etmiş. Hazreti Mevlana'nın bu bakışı, İslamiyet'teki o Allah aşkını öne çıkararak anlatıyor olması, Hazreti Mevlana'yı evrensel kılmıştır. Bugün insanların buna ihtiyacı var, birliğe, beraberliğe, sevgiye ihtiyacı var. Hazreti pir bunları anlatmış" diyor.

Mevlana'nın "Beri gel beri, daha da beri. Bu yol vuruculuk ne zamana kadar sürüp gidecek. Madem ki sen bensin, ben de senim, nedir bu senlik ve benlik. Biz hakkın aynasıyız. O halde kendi kendimizle, birbirimizle ne diye çekişip duruyoruz. Bir aydınlık, bir aydınlıktan neden böyle kaçıyor..." sözlerini hatırlatan Bayru, "Bu gazelde bugünün insanına çok gerekli bir ders var. Önce insan kendi kendiyle barışmalı. Kendimizle barışırsak, bu dünyaya geliş nedenimizi bilirsek, bu şekilde o geliş hedefimize göre bu dünyayı yaşarsak, bu dünyaya hizmet edersek o zaman bütün insanlara da bu sevgiyi, bu birliği anlatabiliriz, yayabiliriz" dedi.