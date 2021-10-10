Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 09:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Esenyurt'ta F.N'nin kullandığı 34 AE 6080 plakalı otomobil, D-100 Kara Yolu Haramidere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaldırıma çarparak takla attı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü F.N. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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