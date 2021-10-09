Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıya adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kentteki durdurduğu bir otomobilde 3 kilogram skunk ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki F.K, N.D.K. ile H.İ.C'ye "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yaptı.
Etiketler: Afyonkarahisar Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Aksaray'da tarihi eser niteliğinde 279 obje ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz