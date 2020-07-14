Üzümlü'de etkili olan sağanak ilçenin yüksek kesimleri ve kuzeyinde bulunan 3 bin 549 rakımlı Esence Dağı'na doluya dönüştü.

Dolu sebebiyle kentin en yüksek rakımlı noktası olan dağın zirvesi temmuz ayının ortasında beyaza büründü.

Yağış sebebiyle dağdan gelip ilçe merkezinden geçen Cimin Deresi de bazı kesimlerde kısmen taştı.