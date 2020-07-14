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Gelibolu'da saman yüklü tır yandı
[Fotoğraf: AA]
Gelibolu'da saman balyası yüklü tırda çıkan yangın ekiplerin 1 saatlik mücadelesi sonrası söndürüldü.
Trakya'dan yüklediği saman balyalarını İzmir'e götüren Burhan Şaşmaz (36) idaresindeki 59 ACH 943 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bolayır'a yaklaştığında yangını fark eden Şaşmaz, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası yangını kontrol altına almayı başardı.
Yangın nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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