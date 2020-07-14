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Sivas'ta traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Gemerek ilçesinde traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Mahmut Durmuş (52) yönetimindeki 38 VY 475 plakalı traktör ile Cemalettin Özbek (36) idaresindeki 58 AAD 258 plakalı motosiklet, Yeniçubuk Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özbek, Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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