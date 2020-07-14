Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta otluk alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tarihi Sivas Kalesi'nin çevresindeki otluk alanda yangın çıktı.
Geniş alana yayılan yangını gören vatandaşlar Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri kuru otların bulunduğu alandaki yangını yerleşim yerine sıçramadan söndürdü.
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