DSİ Genel Müdür Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Erzurum'a yaptığı yatırımlarla illerin münbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temini etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya çalıştığını ifade etti.

Erzurum ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirten Yıldız, "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Şenkaya Sarıyar Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şenkaya Sarıyar Barajı'nın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 1600 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak. Baraj gövde kazıları ve dolgusu, membran, dolusavak, dipsavak, cebri boru, enjeksiyon ve yol imalatlarının tamamlandı. Baraj rezervuar alanından etkilenen köy içme suyu hattının deplase imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 30 metre ve su depolama kapasitesi 0,63 hm3 olan Erzurum Şenkaya Sarıyar Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 360 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."​​​​​​​