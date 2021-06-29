Valilikten yapılan açıklamaya göre, anız yakmanın toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesini olumsuz yönde etkilediği gibi çevreye onarılması mümkün olmayan zararlar verdiği dikkate alınarak, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Anız Yakan Geleceğini Yakar" projesi başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi koordinatörlüğünde sürdürülen proje kapsamında, 10 bin broşür ile 1000 afiş hazırlandı. Broşürler çiftçilere dağıtılırken, afişler ise köy odaları, camiler, muhtarlıklar ve vatandaşların görebileceği yerlere asıldı.

Jandarma ekipleri, tarlada çalışan bazı çiftçilere de drone ile broşürleri ulaştırdı.

Köy ve beldelerde önleyici kolluk faaliyetleri sırasında vatandaşlarla karşılaşan jandarma devriye ekiplerince çiftçilere anız yakmanın zararları konusunda yüz yüze bilgilendirmeler de yapılıyor.

Vatandaşlara, ilgili kanunların getirdiği cezalar hatırlatılarak, anız yakanların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi isteniyor.