Yakutiye ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Umudum Mahallesi'ndeki çocuklar, kar yağışının ardından evlerinin bulunduğu alandaki bir rampayı kızak pistine çevirdi. Kendi imkanlarıyla yaptıkları tahta kızaklarla kayarak güzel zaman geçiren çocukların eğlencesi renkli geçti. Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen çocukların kızak keyfine aileleri de alkışlarla ortak oldu.

Çocuklardan Yüsra Yeşil, AA muhabirine, kar yağışının ardından mahallenin ara sokaklarındaki rampalarda kızak kaymanın keyfini yaşadıklarını belirterek, arkadaşlarıyla çok eğlendiğini anlattı.

Muhammet Buğra Bulut da kar yağışına çok sevindiklerini ve kızak kayarak eğlendiklerini ifade etti.