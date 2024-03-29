Erzurum’da terör operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, 31 Mart Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri seçimlerini provoke eden ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik, Erzurum Karaçoban ve Tekman İlçelerinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yakalanan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir.