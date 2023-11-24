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Güncel
AA 24.11.2023 14:40

Erzurum'da sağlıkçılar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Erzurum'da sağlıkçılar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimlik önünde toplanan sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze saldırısına yönelik sağlık personelleri ve vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Hastanenin radyoloji bölümü araştırma görevlisi Melek Sevde Ateş, grup adına yaptığı açıklamada, sağlık personelleri olarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalmak istemediklerini, empati yaparak oradakilerin neler yaşadıklarını anlatmak istediklerini söyledi.

Filistin halkının bombalandığını ve orada çok kötü bir dram yaşandığını anlatan Ateş, "Siyonist İsrail hükümetinin Gazze'deki katliamları yeni değil, tam 75 yıldır devam etmektedir. İşgalci İsrail hükümeti 7 Ekim'den beri kendini savunma propagandası adı altında Gazze'de her türlü savaş suçunu işlemekte ve bir soykırım gerçekleştirmektedir" dedi.

"Gazze'nin bizi direnişe çağıran sesine kulak vermeli ve sesimizi yükseltmeliyiz"

Soykırımın 49'uncu gününde Gazze'de 14 bin 854 savunmasız sivilin öldürüldüğünü ve ölenlerin 6 binden fazlasının çocuk olduğunu dile getiren Ateş, şöyle devam etti:

"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Gazze'deki binlerce masum çocuğun en temel hakkı olan yaşama hakkı ellerinden alınmıştır. 20 Kasım artık dünya utanç günüdür. İsrail bu savaş suçlarını işlerken dünya bir karış topraktan yükselen, yüz binlerce insanın çığlıklarını duymazdan gelmekte, masum sivilleri cellatlarının insafına terk etmektedir. Gazze Şeridi, 365 kilometrekarelik yüzölçümüyle 2 milyon 200 bin sivil için toplu bir mezara dönüşmektedir. Eğer karanlık bir çağa girmek istemiyorsak Gazze'nin bizi direnişe çağıran sesine kulak vermeli ve sesimizi yükseltmeliyiz"

Ateş, beyaz önlüklerle, yaşanan bu katliam karşısında yılmadan, candan vazgeçme pahasına çalışan Gazze'deki meslektaşlarıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Bütün dünyaya haykırmak için buradayız. Bizler dünyanın bütün vicdan sahibi sağlık personellerine bildiğimiz en iyi şeyi yapmak, yani insanı yaşatmak için sesimizi yükseltmeye çağırıyoruz. Mazlum Gazze'ye selam olsun" ifadelerini kullandı.

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