İlk görev yerleri köy okulunda çalışan 3 kadın öğretmen sınıflarında soba yakıp öğrencilerini karşılıyor

Okul müdürü ve anasınıfı öğretmeni Gaziantepli Selcan Taş ile sınıf öğretmenleri Giresunlu Beyza Ayhan ve Trabzonlu Asiye Köksal, ilk görev yerleri Damlakaya Köyü İlköğretim Okulunda 30'u aşkın öğrenciye eğitim veriyor.

Sabahın erken saatlerinde ilçeden servisle köye gelen öğretmenler, bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından soğuyan havalarda öğrencilerin üşümemesi için soba yakarak güne başlıyor.

Odunluktan getirdikleri kömürle dersliklerdeki sobaları yakan öğretmenler, alışık olmadıkları köy hayatında, sıcak bir ortamda öğrencilere ders anlatmanın uğraşını veriyor.

Soba üzerinde mısır patlatıp öğrencileriyle sinema filmi izliyorlar

İlk göz ağrıları olan öğrencilerle yakından ilgilenen öğretmenler, boş zamanlarda sınıfta sobanın üzerinde mısır patlatıp çeşitli sinema filmleri izleme imkanı sağladıkları öğrencilerle kitap okuma ve çeşitli aktiviteler de gerçekleştiriyor, zaman zaman aile ziyaretleri de yapıyor.

Köyde sahiplendikleri ve okulun maskotu haline gelen "Toprak" adını verdikleri köpeği severek yorgunluklarını üzerlerinden atan öğretmenler, memleketlerinden uzakta alışık olmadıkları iklim koşullarına ayak uydurarak mesleklerini severek yapmanın sevincini yaşıyor.

Okul müdürü Selcan Taş, 2021'in şubat ayında göreve başladığını ve soba yakmayı bu okulda öğrendiğini söyledi.

Sabahları okula geldiklerinde okulun maskotu haline gelen Toprak'ın kendilerini karşıladığını belirten Taş, "Sahiplendiğimiz köpek köye atılmıştı. Biz de onu besledik ve okulumuzun köpeği oldu. Hafta sonları ben olmadığımda çocuklar onu sevip besliyor" dedi.

Çocukları çok sevdiğini ve onlara katkı sağlamak için gayret gösterdiklerini anlatan Taş, "Öğrencilerimizin mutlu olduklarını görünce çok seviniyorum. Öğretmenlik vicdanen çok önemli ve fedakarlık gerektiren bir meslek. Diğer öğretmen arkadaşlarımızla vicdanen bunu yapmaya çalışıyoruz. Çocuklara faydalı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

Ailesinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilendiğini dile getiren Taş, şöyle devam etti: "Depremlerden sonra ailem buraya geldi. İnsanın çalıştığı yer insanın ikinci memleketi oluyormuş. Buradaki herkes depremzedelere destek oldu. Ailem bir ay yanımda kaldı. Depremlerde maalesef 2 akrabamızı kaybettik"

Hayalindeki köye ve okula kavuştu

Sınıf öğretmenlerinden Köksal da iki meslektaşıyla öğrencileri geleceğe hazırladıklarını belirterek, "Çocukluğumdan beri hayal ettiğim yerdeyim. Yıllardır çocuklarıma kavuşmak için çalıştım. Şimdi onlarla beraberim. Onlarla tanışmaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlerimi, çocuklarımı ve Toprak'ı çok seviyorum. İnşallah birkaç sene daha böyle hep beraber güzel işler yapmaya çalışacağız" diyen Köksal, mesleğe başlar başlamaz "ilk göz ağrım" dediği öğrencilerle fotoğraf çekilip bunu sınıfın duvarlarına astığını, çocuklara faydalı olmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Öğrencilerin okulu, dersleri ve etkinlikleri çok sevdiğini vurgulayan Köksal, şunları kaydetti.

"Film izliyoruz, boyama çalışmaları yapıyoruz. Her gün derslerimizin son saatlerinde kitap okuyoruz. Kitaplarımızı paylaşıyoruz. Havaların güzel olduğu zamanlarda okulumuzun bahçesinde kahvaltı etkinlikleri düzenliyoruz. Çocuklarım zaten bir an önce kar topu oynamak için sabırsızlanıyor. Ben de heyecanlayım zaten kar yağmaya başladı. Sanki hiç kar görmemişim gibi heyecanlandım"

Beyza Ayhan da güzel bir okul ve samimi ortamda öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermek için uğraştıklarını anlattı.