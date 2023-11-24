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Güncel
İHA 24.11.2023 14:30

Bartın'da fırtına ve yağışın izleri siliniyor

Bartın'da etkili olan fırtına ve sağanağın etkili olan alanlarda temizlik ve yıkama seferberliği başlatıldı.

Bartın'da fırtına ve yağışın izleri siliniyor

Bartın Belediyesi tarafından şehirde etkili olan fırtına ve yağışlardan etkilenen bölgelerde çalışmalara başlandı.

Irmaktaki su seviyesinin azalmasının ardından çalışmalar hızlandırıldı. Bir yandan yol yıkama çalışması yürüten ekipler diğer taraftan ise fırtınada hasar gören ağaç ve bitkilerde budama çalışmaları yaptı. Ekipler fırtına ve yağışlardan etkilenen İnkumu Tatil Beldesi’nde de plaj ve yol temizleme çalışmalarını da gerçekleştiriliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu,

"Fırtına ve yağışlardan etkilenen noktalarda gerçekleştirdiğimiz temizlik ve yıkama çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Fırtına nedeniyle birçok bölgemizdeki ağaç ve bitkiler hasar görmüştü. Bu hasarları ortadan kaldırmak için ağaç ve budama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yağışlar sebebiyle ırmak seviyesi yükselmiş yürüyüş yolarımız ırmak suyunun altına kalmıştı. Suyun çekilmesi ile bu bölgelerimizi tazyikli su ile yıkamaya başladık. Kısa sürede bu çalışmamızı tamamlayarak yürüyüş yollarımızdaki hijyeni sağlayacağız. Bu çalışmalarımızın yanı sıra İnkumu Tatil Beldemizde de çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Dalgalar ile sahile vuran çöp ve ağaç parçaları ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Ayrıca fırtınadan da etkilenen İnkumu Tatil Beldemizde temizlik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tüm ekiplerimizle sahadayız” dedi. 

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