Erzurum'da sağlık çalışanları vatandaşlara "sağlıklı yaşam"ı anlattı

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleşen ve 7 Eylül perşembe günü sona erecek etkinliklerde, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, emniyet, jandarma, KADEM ve bazı sivil toplum kuruluşları açtıkları stantlarda vatandaşları bilgilendirdi.

Çocuklar için oluşturulan stantta boyama yapıldı ve sağlık görevlilerince vatandaşlara sağlıklı yaşam için gerekenler anlatıldı. Şenliği ziyaret eden bazı vatandaşlar da sağlık taraması yaptırdı.

Sportif etkinliklerin de düzenlendiği şenlikte stantlarda görevli polisler çocuklarla voleybol oynadı.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Sağlık Bakanlığı himayelerinde halk sağlığını korumak ve sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Vatandaşlarda sağlık bilincini oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Bedir, "Halk sağlığı koruyucu sağlık hizmetleri ki bu alan bizim için tedavi edici hizmetlerden belki de daha önemli. Özellikle kronik hastalıkları önleyebilirsek, insanların yaşam kalitesini artırarak sağlıklı bir nesil yaratmış olacağız." dedi.

Bedir, kaliteli yaşamla bazı kronik hastalıkların önüne geçilebileceğine işaret ederek, "Bizim için kronik hastalıklar çok önemli. Kalp, damar, diyabet, hipertansiyon, obezite ve kanser gibi hastalıkların önüne geçilebilir. Özellikle bu hafta ve diğer zamanlarda halkımıza kanser taraması için çağrıda bulunuyoruz. Meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri bizim için taranabilir, erken teşhisle önlenebilir." diye konuştu.