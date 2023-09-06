Az Bulutlu 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.09.2023 10:08

Artvin'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Artvin'in Arhavi ilçesinde balkondan düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Artvin'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Muratzade Mahallesi'nde, 7 yaşındaki Erdal Orbay 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki evlerinin balkonundan zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Arhavi Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Orbay'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan Orbay'ın ailesiyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Osmaniye'den Artvin'in Arhavi ilçesine yerleştiği öğrenildi.

ETİKETLER
Artvin
Sıradaki Haber
Ordu'da ayakkabı tabanlarına sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
MEB, "merdiven altı" kurslara karşı ihbar hattı kurdu
11:28
Depremzede balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor
11:00
Bakan Koca: Piyasadan çekilen organ nakli ilacının beş ayrı eş değeri var, bir sorun olmayacak
11:18
Bakan Kacır: Rusya'dan Türkiye'ye çok yoğun yatırım ilgisi var
10:59
ABD: Kuzey Kore Rusya'ya silah sağlarsa bedelini ödeyecek
11:08
Togg'un Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nde çalışmalar hızla sürüyor
Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
FOTO FOKUS
İstanbul'u sağanak vurdu
İstanbul'u sağanak vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ